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Сальник коленвала задний 150x180x15 dXi13 RVI Kerax/Magnum артикул 19037091B CORTECO в Алматы

19037091B CORTECO Сальник коленвала задний 150x180x15 dXi13 RVI Kerax/Magnum
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19037091B
Наименование Сальник коленвала задний 150x180x15 dXi13 RVI Kerax/Magnum
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 150
Наружный диаметр 1 [мм] 180
Высота 1 [мм] 15
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой
для оригинального номера 7408148259
Если вы хотите купить сальник коленвала задний 150x180x15 dXi13 Рено Керакс/Магнум, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037091B. У данной детали есть аналоги с номерами: 210049, 22086413, 39899, 620509, 7408148259, 7422086413, 813794100. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя CORTECO.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала задний 150x180x15 dXi13 RVI Kerax/Magnum производителя CORTECO с артикулом 19037091B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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