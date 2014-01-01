Наружный диаметр 1 [мм] 180 Высота 1 [мм] 15 Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой для оригинального номера 7408148259

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