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Сальник SCA 145x185x13 коленвала зад артикул 19037056B CORTECO в Алматы

19037056B CORTECO Сальник SCA 145x185x13 коленвала зад
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19037056B
Наименование Сальник SCA 145x185x13 коленвала зад
Внутренний диаметр 1(мм) 145
Наружный диаметр 1 [мм] 185
Высота 1 [мм] 13
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой
Сторона установки со стороны коробки передач

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник SCA 145x185x13 коленвала зад производителя CORTECO с артикулом 19037056B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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