Наружный диаметр 2 [мм] 164 Высота 1 [мм] 11 Высота 2 [мм] 19 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

Запчасть сальник ступицы 95x116 5x11мм с ротором АБС z=80; МАН/тип L M 19036896B представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036896B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19036896B Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 95x116 5x11мм с ротором АБС z=80; МАН/тип L M 19036896B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.