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Сальник ступицы 95x116,5x11мм с ротором АБС z=80; MAN тип L/M 19036896B артикул 19036896B CORTECO в Алматы

19036896B CORTECO Сальник ступицы 95x116,5x11мм с ротором АБС z=80; MAN тип L/M 19036896B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036896B
Наименование Сальник ступицы 95x116,5x11мм с ротором АБС z=80; MAN тип L/M 19036896B
Внутренний диаметр 1(мм) 95
Наружный диаметр 1 [мм] 120
Наружный диаметр 2 [мм] 164
Высота 1 [мм] 11
Высота 2 [мм] 19
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Запчасть сальник ступицы 95x116 5x11мм с ротором АБС z=80; МАН/тип L M 19036896B представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036896B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19036896B Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 95x116 5x11мм с ротором АБС z=80; МАН/тип L M 19036896B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы 95x116,5x11мм с ротором АБС z=80; MAN тип L/M 19036896B производителя CORTECO с артикулом 19036896B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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