Наружный диаметр 2 [мм] 16,2 Высота 1 [мм] 9,5 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Количество клапанов 24

Запчасть сальник клапана маслосъемный 10*12.8/16.2*10 DC9/11/13/16. DC-DT12 Скания 19036877 Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036877. У данной детали есть аналоги с номерами: 19036877 Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник клапана маслосъемный 10*12.8/16.2*10 DC9/11/13/16. DC-DT12 Скания 19036877 Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.