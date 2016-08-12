menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Сальник клапана маслосъемный 10*12.8/16.2*10 DC9/11/13/16. DC-DT12 Scania 19036877 Corteco артикул 19036877 CORTECO в Алматы

19036877 CORTECO Сальник клапана маслосъемный 10*12.8/16.2*10 DC9/11/13/16. DC-DT12 Scania 19036877 Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036877
Наименование Сальник клапана маслосъемный 10*12.8/16.2*10 DC9/11/13/16. DC-DT12 Scania 19036877 Corteco
Внутренний диаметр 1(мм) 10
Наружный диаметр 1 [мм] 12,8
Наружный диаметр 2 [мм] 16,2
Высота 1 [мм] 9,5
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Количество клапанов 24
Запчасть сальник клапана маслосъемный 10*12.8/16.2*10 DC9/11/13/16. DC-DT12 Скания 19036877 Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036877. У данной детали есть аналоги с номерами: 19036877 Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник клапана маслосъемный 10*12.8/16.2*10 DC9/11/13/16. DC-DT12 Скания 19036877 Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

BOSCH F00M144152

Реле-регулятор генератора

CONTITECH CT1185

Ремень ГРМ

FA1 410908

Прокладка, труба выхлопного газа

DAYCO 941060

Ремень ГРМ

TRW GDB2132

Колодки тормозные дисковые
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник клапана маслосъемный 10*12.8/16.2*10 DC9/11/13/16. DC-DT12 Scania 19036877 Corteco производителя CORTECO с артикулом 19036877 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0