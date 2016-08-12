|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036877
|Наименование
|Сальник клапана маслосъемный 10*12.8/16.2*10 DC9/11/13/16. DC-DT12 Scania 19036877 Corteco
|Внутренний диаметр 1(мм)
|10
|Наружный диаметр 1 [мм]
|12,8
|Наружный диаметр 2 [мм]
|16,2
|Высота 1 [мм]
|9,5
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Количество клапанов
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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