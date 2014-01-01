Высота 1 [мм] 18 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Запчасть Сальник SCA 145x170x14 5 18 представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036798B. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.