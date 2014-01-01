|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036798B
|Наименование
|Сальник SCA 145x170x14,5/18
|Внутренний диаметр 1(мм)
|145
|Наружный диаметр 1 [мм]
|170
|Высота 1 [мм]
|18
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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