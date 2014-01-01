|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036797B
|Наименование
|Сальник ступицы задний Скания 113 143 114 144 158x188x14,5/(16)18 кассетного типа
|Сторона установки
|Задний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|158
|Наружный диаметр 1 [мм]
|188
|Высота 1 [мм]
|16
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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