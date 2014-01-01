menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Сальник ступицы задний Скания 113 143 114 144 158x188x14,5/(16)18 кассетного типа артикул 19036797B CORTECO в Алматы

19036797B CORTECO Сальник ступицы задний Скания 113 143 114 144 158x188x14,5/(16)18 кассетного типа
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036797B
Наименование Сальник ступицы задний Скания 113 143 114 144 158x188x14,5/(16)18 кассетного типа
Сторона установки Задний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 158
Наружный диаметр 1 [мм] 188
Высота 1 [мм] 16
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Запчасть сальник ступицы задний Скания 113 143 114 144 158x188x14 5 (16)18 кассетного типа представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036797B. Применяется на Скания 4 серии, Скания 3 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 10002, 100035, 117200, 12017426, 12017426B, 1266166, 1309342. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы задний Скания 113 143 114 144 158x188x14 5 (16)18 кассетного типа, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

SAMPA 042306

Корпус из прозрачного материала, ручной насос

DT SPARE PARTS 116229

Кольцо уплотнительное ступицы. 256x5.6 250x5.5 AD 100 / 249.2x5.7 1246997

TOTALENERGIES 160833

Универсальная смазка Multis Complex S2A

DT SPARE PARTS 116243

Гайка, ось кронштейнов пружины

VICTOR REINZ 703141420

Герметик моторный термостойкий
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задний Скания 113 143 114 144 158x188x14,5/(16)18 кассетного типа производителя CORTECO с артикулом 19036797B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0