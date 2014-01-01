Наружный диаметр 1 [мм] 188 Высота 1 [мм] 16 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть сальник ступицы задний Скания 113 143 114 144 158x188x14 5 (16)18 кассетного типа представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036797B. Применяется на Скания 4 серии, Скания 3 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 10002, 100035, 117200, 12017426, 12017426B, 1266166, 1309342. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы задний Скания 113 143 114 144 158x188x14 5 (16)18 кассетного типа, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.