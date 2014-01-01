|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036786B
|Наименование
|Сальник ступицы задней Рено Магнум
|Внутренний диаметр 1(мм)
|125
|Наружный диаметр 1 [мм]
|148,3
|Наружный диаметр 2 [мм]
|157,3
|Высота 1 [мм]
|9,95
|Высота 2 [мм]
|12,5
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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