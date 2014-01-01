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Сальник ступицы задней Рено Магнум артикул 19036786B CORTECO в Алматы

19036786B CORTECO Сальник ступицы задней Рено Магнум
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036786B
Наименование Сальник ступицы задней Рено Магнум
Внутренний диаметр 1(мм) 125
Наружный диаметр 1 [мм] 148,3
Наружный диаметр 2 [мм] 157,3
Высота 1 [мм] 9,95
Высота 2 [мм] 12,5
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задней Рено Магнум производителя CORTECO с артикулом 19036786B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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