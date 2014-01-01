Наружный диаметр 2 [мм] 17,3 Высота 1 [мм] 9,5 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Сторона установки Сторона впуска, на стороне выпуска

Запчасть колпачок маслосъемный F3BE0681 A/B/C/E/F/G Euro 3 Ивеко EuroTrakker/Стралис 0019036763 Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 0019036763. У данной детали есть аналоги с номерами: 0019036763 Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колпачок маслосъемный F3BE0681 A/B/C/E/F/G Euro 3 Ивеко EuroTrakker/Стралис 0019036763 Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.