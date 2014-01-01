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Колпачок маслосъемный F3BE0681 A/B/C/E/F/G Euro 3 Iveco EuroTrakker/Stralis 0019036763, Corteco артикул 19036763 CORTECO в Алматы

19036763 CORTECO Колпачок маслосъемный F3BE0681 A/B/C/E/F/G Euro 3 Iveco EuroTrakker/Stralis 0019036763, Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036763
Наименование Колпачок маслосъемный F3BE0681 A/B/C/E/F/G Euro 3 Iveco EuroTrakker/Stralis 0019036763, Corteco
Внутренний диаметр 1(мм) 9
Наружный диаметр 1 [мм] 13,6
Наружный диаметр 2 [мм] 17,3
Высота 1 [мм] 9,5
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Сторона установки Сторона впуска, на стороне выпуска
Запчасть колпачок маслосъемный F3BE0681 A/B/C/E/F/G Euro 3 Ивеко EuroTrakker/Стралис 0019036763 Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 0019036763. У данной детали есть аналоги с номерами: 0019036763 Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колпачок маслосъемный F3BE0681 A/B/C/E/F/G Euro 3 Ивеко EuroTrakker/Стралис 0019036763 Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колпачок маслосъемный F3BE0681 A/B/C/E/F/G Euro 3 Iveco EuroTrakker/Stralis 0019036763, Corteco производителя CORTECO с артикулом 19036763 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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