|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036763
|Наименование
|Колпачок маслосъемный F3BE0681 A/B/C/E/F/G Euro 3 Iveco EuroTrakker/Stralis 0019036763, Corteco
|Внутренний диаметр 1(мм)
|9
|Наружный диаметр 1 [мм]
|13,6
|Наружный диаметр 2 [мм]
|17,3
|Высота 1 [мм]
|9,5
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Сторона установки
|Сторона впуска, на стороне выпуска
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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