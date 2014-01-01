Наружный диаметр 1 [мм] 175 Наружный диаметр 2 [мм] 205 Высота 1 [мм] 18 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник Ступицы с кольцом АБС МАН 19036752B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036752B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19036752B, 81965030298, 22272005400. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Ступицы с кольцом АБС МАН 19036752B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.