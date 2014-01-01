|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036752B
|Наименование
|Сальник Ступицы с кольцом ABS MAN, 19036752B Corteco
|Сторона установки
|Задний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|135
|Наружный диаметр 1 [мм]
|175
|Наружный диаметр 2 [мм]
|205
|Высота 1 [мм]
|18
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
|Тип кручения
|переменное кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник Ступицы с кольцом ABS MAN, 19036752B Corteco производителя CORTECO с артикулом 19036752B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита