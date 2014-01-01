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Сальник Ступицы с кольцом ABS MAN, 19036752B Corteco артикул 19036752B CORTECO в Алматы

19036752B CORTECO Сальник Ступицы с кольцом ABS MAN, 19036752B Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036752B
Наименование Сальник Ступицы с кольцом ABS MAN, 19036752B Corteco
Сторона установки Задний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 135
Наружный диаметр 1 [мм] 175
Наружный диаметр 2 [мм] 205
Высота 1 [мм] 18
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Тип кручения переменное кручение
Запчасть сальник Ступицы с кольцом АБС МАН 19036752B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036752B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19036752B, 81965030298, 22272005400. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Ступицы с кольцом АБС МАН 19036752B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник Ступицы с кольцом ABS MAN, 19036752B Corteco производителя CORTECO с артикулом 19036752B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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