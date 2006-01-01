|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036732B
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Внутренний диаметр 1(мм)
|94
|Наружный диаметр 1 [мм]
|161
|Наружный диаметр 2 [мм]
|192
|Высота 1 [мм]
|10
|Материал
|Сталь / ТФЭ (Тетрафторэтилен)
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с монтажной оболочкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
2.0 dCi
2007.02 - 2013.12
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
2.0 dCi Привод на все колеса
2007.02 - 2013.12
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 dCi
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 dCi 4x4
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 dCi 4x4
2007.06 - 2013.11
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.0 dCi (JK02, JK03)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
2.0 dCi (JZ0L)
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
2.0 dCi (JZ0Y)
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
2.0 dCi (JM1K)
2005.05 - 2008.11
RENAULT
KOLEOS I (HY_)
2.0 dCi 4x4 (HY0B)
2008.09 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS I (HY_)
2.0 dCi 4x4 (HY0K)
2008.09 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS I (HY_)
2.0 dCi (HY0K)
2008.09 - Выпускается
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.0 dCi (BG14, BG1S)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.0 dCi (BG1T)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.0 dCi (KG1S)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.0 dCi (KG1T)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,...
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA купе (DT0/1)
2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,...
2008.09 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA купе (DT0/1)
2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F)
2008.09 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA купе (DT0/1)
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N)
2008.09 - 2015.12
RENAULT
LATITUDE (L70_)
2.0 dCi 150 (L70H)
2011.05 - Выпускается
RENAULT
LATITUDE (L70_)
2.0 dCi 175 (L70Y)
2011.05 - Выпускается
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
2.0 dCi (EZ0L)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi (BM1K, CM1K)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 dCi (KZ0L)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 dCi (KZ0Y)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 dCi (DZ0L)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 dCi (DZ0Y)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 dCi (BZ0L)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 dCi (BZ0Y)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
2.0 dCi (JZ0L)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
2.0 dCi (JZ0Y, JZ26)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
2.0 dCi (JM1K)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.0 dCi 115 (EL0H)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.0 dCi 90 (EL0H)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 dCi 115
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 dCi 90
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 dCi 115 (FL01, FL0U)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 dCi 90 (FL0H)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
VEL SATIS (BJ0_)
2.0 dCi (BJ03)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
VEL SATIS (BJ0_)
2.0 dCi (BJ03, BJ0B)
2005.04 - Выпускается
Если хотите купить Уплотняющее кольцо, коленчатый вал производителя CORTECO с артикулом 19036732B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита