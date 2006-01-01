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Уплотняющее кольцо, коленчатый вал артикул 19036732B CORTECO в Алматы

19036732B CORTECO Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036732B
Наименование Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 94
Наружный диаметр 1 [мм] 161
Наружный диаметр 2 [мм] 192
Высота 1 [мм] 10
Материал Сталь / ТФЭ (Тетрафторэтилен)
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi 2007.02 - 2013.12
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi Привод на все колеса 2007.02 - 2013.12
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 2007.06 - 2013.11
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) 2005.04 - Выпускается
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) 2005.04 - Выпускается
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) 2005.04 - Выпускается
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) 2010.11 - Выпускается
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y) 2010.11 - Выпускается
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) 2005.05 - 2008.11
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) 2008.09 - Выпускается
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) 2008.09 - Выпускается
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) 2008.09 - Выпускается
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... 2008.09 - 2015.12
RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) 2008.09 - 2015.12
RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) 2008.09 - 2015.12
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 150 (L70H) 2011.05 - Выпускается
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y) 2011.05 - Выпускается
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 dCi 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0L) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 2.0 dCi 2006.01 - 2009.08
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) 2005.10 - 2008.11
RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.0 dCi 115 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.0 dCi 90 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 2006.08 - Выпускается
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) 2005.04 - Выпускается
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) 2005.04 - Выпускается

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, коленчатый вал производителя CORTECO с артикулом 19036732B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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