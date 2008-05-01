|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036597B
|Наименование
|190 365 97C_сальник коленвала! 45x60x8\ Audi A4/A5/Q5 2.0 TFSI 08->
|Сторона установки
|передняя сторона
|Внутренний диаметр 1(мм)
|45
|Наружный диаметр 1 [мм]
|60
|Высота 1 [мм]
|8
|Материал
|PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|правое кручение
|для оригинального номера
|06L103085
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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