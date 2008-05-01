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190 365 97C_сальник коленвала! 45x60x8\ Audi A4/A5/Q5 2.0 TFSI 08-> артикул 19036597B CORTECO в Алматы

19036597B CORTECO 190 365 97C_сальник коленвала! 45x60x8\ Audi A4/A5/Q5 2.0 TFSI 08->
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036597B
Наименование 190 365 97C_сальник коленвала! 45x60x8\ Audi A4/A5/Q5 2.0 TFSI 08->
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 45
Наружный диаметр 1 [мм] 60
Высота 1 [мм] 8
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение
для оригинального номера 06L103085

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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Если хотите купить 190 365 97C_сальник коленвала! 45x60x8\ Audi A4/A5/Q5 2.0 TFSI 08-> производителя CORTECO с артикулом 19036597B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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