|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036592B
|Наименование
|Сальник IVE 100x168,1/176,8x13,6
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Внутренний диаметр 1(мм)
|100
|Наружный диаметр 1 [мм]
|168,1
|Наружный диаметр 2 [мм]
|176,8
|Высота 1 [мм]
|13,6
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с фланцем, с монтажной оболочкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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