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Сальник IVE 100x168,1/176,8x13,6 артикул 19036592B CORTECO в Алматы

19036592B CORTECO Сальник IVE 100x168,1/176,8x13,6
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036592B
Наименование Сальник IVE 100x168,1/176,8x13,6
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 100
Наружный диаметр 1 [мм] 168,1
Наружный диаметр 2 [мм] 176,8
Высота 1 [мм] 13,6
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с фланцем, с монтажной оболочкой
Запчасть Сальник IVE 100x168 1 176 8x13 6 представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036592B. У данной детали есть аналоги с номерами: 366360, 5030708670, 4667156, 4862154, NF886. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник IVE 100x168,1/176,8x13,6 производителя CORTECO с артикулом 19036592B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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