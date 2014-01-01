Наружный диаметр 1 [мм] 168,1 Наружный диаметр 2 [мм] 176,8 Высота 1 [мм] 13,6 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с фланцем, с монтажной оболочкой

Запчасть Сальник IVE 100x168 1 176 8x13 6 представлена по производителю CORTECO с артикулом 19036592B. У данной детали есть аналоги с номерами: 366360, 5030708670, 4667156, 4862154, NF886. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.