|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036539B
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Внутренний диаметр 1(мм)
|106
|Наружный диаметр 1 [мм]
|195
|Наружный диаметр 2 [мм]
|205
|Высота 1 [мм]
|15,5
|Материал
|PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с монтажной оболочкой, с фланцем
|для оригинального номера
|0514C4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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