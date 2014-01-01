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Уплотняющее кольцо, коленчатый вал артикул 19036539B CORTECO в Алматы

19036539B CORTECO Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036539B
Наименование Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 106
Наружный диаметр 1 [мм] 195
Наружный диаметр 2 [мм] 205
Высота 1 [мм] 15,5
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой, с фланцем
для оригинального номера 0514C4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, коленчатый вал производителя CORTECO с артикулом 19036539B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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