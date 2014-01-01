|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036492B
|Наименование
|190 364 92C_сальник полуоси!\ Ford Transit 2.4 00>
|Сторона установки
|Задний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|73
|Наружный диаметр 1 [мм]
|99
|Наружный диаметр 2 [мм]
|105,3
|Высота 1 [мм]
|10
|Высота 2 [мм]
|15,3
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|переменное кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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