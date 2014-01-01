menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

190 364 92C_сальник полуоси!\ Ford Transit 2.4 00> артикул 19036492B CORTECO в Алматы

19036492B CORTECO 190 364 92C_сальник полуоси!\ Ford Transit 2.4 00>
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036492B
Наименование 190 364 92C_сальник полуоси!\ Ford Transit 2.4 00>
Сторона установки Задний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 73
Наружный диаметр 1 [мм] 99
Наружный диаметр 2 [мм] 105,3
Высота 1 [мм] 10
Высота 2 [мм] 15,3
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения переменное кручение

С этим товаром покупают...

BASBUG BSG30116012

Уплотнительное кольцо, подшипник рабочего вала

FORD 4875826

ГАЙКА ПРАВАЯ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА

SKF VKBA6529

Комплект подшипника ступицы колеса

BASBUG BSG30116013

ПРОКЛАДКА ПОЛУОСИ, С ОДНОСКАТНЫМИ ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ

FORD 5036875

ГАЙКА ЛЕВАЯ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА /50368
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 190 364 92C_сальник полуоси!\ Ford Transit 2.4 00> производителя CORTECO с артикулом 19036492B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0