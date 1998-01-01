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Сальник коленвала передний Скания R серии 120x140x12 мм 19036491B артикул 19036491B CORTECO в Алматы

19036491B CORTECO Сальник коленвала передний Скания R серии 120x140x12 мм 19036491B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036491B
Наименование Сальник коленвала передний Скания R серии 120x140x12 мм 19036491B
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 120
Наружный диаметр 1 [мм] 140
Высота 1 [мм] 12
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала передний Скания R серии 120x140x12 мм 19036491B производителя CORTECO с артикулом 19036491B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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