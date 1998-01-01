|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036491B
|Наименование
|Сальник коленвала передний Скания R серии 120x140x12 мм 19036491B
|Сторона установки
|передняя сторона
|Внутренний диаметр 1(мм)
|120
|Наружный диаметр 1 [мм]
|140
|Высота 1 [мм]
|12
|Материал
|PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|правое кручение
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с монтажной оболочкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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