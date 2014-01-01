|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036447B
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
|Внутренний диаметр 1(мм)
|50
|Наружный диаметр 1 [мм]
|90
|Высота 1 [мм]
|14
|Материал
|PTFE (Polytetrafluorethylen)
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с фланцем, с монтажной оболочкой
|для оригинального номера
|0514C6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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