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Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач артикул 19036367B CORTECO в Алматы

19036367B CORTECO Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036367B
Наименование Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач
Внутренний диаметр 1(мм) 44,1
Наружный диаметр 1 [мм] 70
Высота 1 [мм] 6,7
Высота 2 [мм] 8,1
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач производителя CORTECO с артикулом 19036367B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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