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Уплотняющее кольцо, дифференциал артикул 19036280B CORTECO в Алматы

19036280B CORTECO Уплотняющее кольцо, дифференциал
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036280B
Наименование Уплотняющее кольцо, дифференциал
Внутренний диаметр 1(мм) 32
Наружный диаметр 1 [мм] 45
Высота 1 [мм] 8
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения правое кручение
Сторона установки Ведущий мост
для оригинального номера 806732050

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) 2008.01 - 2013.09
SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) 2008.01 - 2013.09
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 AWD (GDA) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 AWD (GDA) 2005.09 - 2007.03
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) 2007.09 - 2009.12
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) 2007.09 - 2009.12
SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.5 i AWD (BP9) 2007.09 - 2009.12
SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BM9) 2009.09 - 2014.12
SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BM9) 2009.09 - 2014.12
SUBARU LEGACY V универсал (BR) 2.5 i AWD (BR9) 2009.09 - 2014.12
SUBARU LEGACY V универсал (BR) 2.5 i AWD (BR9) 2009.09 - 2014.12
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) 2009.09 - Выпускается
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) 2009.09 - Выпускается

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