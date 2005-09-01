|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036280B
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, дифференциал
|Внутренний диаметр 1(мм)
|32
|Наружный диаметр 1 [мм]
|45
|Высота 1 [мм]
|8
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|правое кручение
|Сторона установки
|Ведущий мост
|для оригинального номера
|806732050
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
FORESTER (SH_)
2.5 AWD (SH9)
2008.01 - 2013.09
SUBARU
FORESTER (SH_)
2.5 AWD (SH9)
2008.01 - 2013.09
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 AWD (GDA)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 AWD (GDA)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
LEGACY IV (BL)
2.5 i AWD (BL9)
2007.09 - 2009.12
SUBARU
LEGACY IV (BL)
2.5 i AWD (BL9)
2007.09 - 2009.12
SUBARU
LEGACY IV универсал (BP)
2.5 i AWD (BP9)
2007.09 - 2009.12
SUBARU
LEGACY V (BM)
2.5 i AWD (BM9)
2009.09 - 2014.12
SUBARU
LEGACY V (BM)
2.5 i AWD (BM9)
2009.09 - 2014.12
SUBARU
LEGACY V универсал (BR)
2.5 i AWD (BR9)
2009.09 - 2014.12
SUBARU
LEGACY V универсал (BR)
2.5 i AWD (BR9)
2009.09 - 2014.12
SUBARU
OUTBACK (BR)
2.5 i AWD (BR9)
2009.09 - Выпускается
SUBARU
OUTBACK (BR)
2.5 i AWD (BR9)
2009.09 - Выпускается
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