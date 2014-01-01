Производитель / Поставщик CORTECO № Производителя 19035980 Наименование РМК ступицы сальники, шайбы, кольцо ABS MB Actros/Axor Bus (авто с ABS),KAMAZ 5490 Seal kit for Hy Сторона установки Задняя ось двусторонне

Запчасть ремкомплект ступицы сальники шайбы кольцо АБС Мерседес Актрос Аксор Автобус (авто с ABS) KAMAZ 5490 Seal kit for Hy представлена по производителю CORTECO с артикулом 19035980. У данной детали есть аналоги с номерами: 0019035980, 140601806108, 1406018061S, 24763, 372220, 491018, 9403501035. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект ступицы сальники шайбы кольцо АБС Мерседес Актрос Аксор Автобус (авто с ABS) KAMAZ 5490 Seal kit for Hy, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.