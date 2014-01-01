|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19035980
|Наименование
|РМК ступицы сальники, шайбы, кольцо ABS MB Actros/Axor Bus (авто с ABS),KAMAZ 5490 Seal kit for Hy
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
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