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190 359 76C_сальник! 61х75х8\ Mini артикул 19035976B CORTECO в Алматы

19035976B CORTECO 190 359 76C_сальник! 61х75х8\ Mini
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19035976B
Наименование 190 359 76C_сальник! 61х75х8\ Mini
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 61
Наружный диаметр 1 [мм] 75
Высота 1 [мм] 8
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение
для оригинального номера 0514C8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 190 359 76C_сальник! 61х75х8\ Mini производителя CORTECO с артикулом 19035976B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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