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Уплотняющее кольцо, механическая коробка передач артикул 19035206B CORTECO в Алматы

19035206B CORTECO Уплотняющее кольцо, механическая коробка передач
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19035206B
Наименование Уплотняющее кольцо, механическая коробка передач
Внутренний диаметр 1(мм) 14
Наружный диаметр 1 [мм] 26
Высота 1 [мм] 17,2
Материал АСМ (полиакриловый каучук)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, механическая коробка передач производителя CORTECO с артикулом 19035206B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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