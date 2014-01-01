|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19035014B
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
|Сторона установки
|передняя сторона
|Внутренний диаметр 1(мм)
|40
|Наружный диаметр 1 [мм]
|52
|Высота 1 [мм]
|7
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|правое кручение
|для оригинального номера
|13510ED000
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Уплотняющее кольцо, коленчатый вал производителя CORTECO с артикулом 19035014B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита