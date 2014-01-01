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Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач артикул 19034991B CORTECO в Алматы

19034991B CORTECO Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19034991B
Наименование Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач
Внутренний диаметр 1(мм) 44
Наружный диаметр 1 [мм] 62
Высота 1 [мм] 10
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения левой кручение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач производителя CORTECO с артикулом 19034991B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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