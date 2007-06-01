|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19034986B
|Наименование
|190 349 86C_сальник раздаточной коробки!\ Nissan X-Trail T30/T31 01->
|Внутренний диаметр 1(мм)
|59
|Наружный диаметр 1 [мм]
|80
|Высота 1 [мм]
|12
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 4x4
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.5 4x4
2007.06 - 2013.11
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