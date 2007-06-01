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190 349 86C_сальник раздаточной коробки!\ Nissan X-Trail T30/T31 01-> артикул 19034986B CORTECO в Алматы

19034986B CORTECO 190 349 86C_сальник раздаточной коробки!\ Nissan X-Trail T30/T31 01->
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19034986B
Наименование 190 349 86C_сальник раздаточной коробки!\ Nissan X-Trail T30/T31 01->
Внутренний диаметр 1(мм) 59
Наружный диаметр 1 [мм] 80
Высота 1 [мм] 12
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения правое кручение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4x4 2007.06 - 2013.11

Если хотите купить 190 349 86C_сальник раздаточной коробки!\ Nissan X-Trail T30/T31 01-> производителя CORTECO с артикулом 19034986B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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