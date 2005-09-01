Высота 1 [мм] 8 Высота 2 [мм] 14,5 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Тип кручения правое кручение

Запчасть сальник дифференциала 19034980B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19034980B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19034980B Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник дифференциала 19034980B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.