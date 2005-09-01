|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19034980B
|Наименование
|Сальник дифференциала 19034980B Corteco
|Внутренний диаметр 1(мм)
|40
|Наружный диаметр 1 [мм]
|64
|Высота 1 [мм]
|8
|Высота 2 [мм]
|14,5
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
GRANDIS (NA_W)
2.0 DI-D (NA8W)
2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 4WD (CW5W)
2006.11 - 2012.11
TOYOTA
AURIS (_E15_)
2.0 D-4D (ADE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
2.2 D (ADE157_, ADE151_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AVENSIS (_T25_)
2.2 D-4D (ADT251_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
AVENSIS (_T25_)
2.2 D-CAT (ADT251_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
AVENSIS седан (_T25_)
2.2 D-4D (ADT251_)
2006.03 - 2008.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T25_)
2.2 D-CAT (ADT251_)
2006.03 - 2008.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T25_)
2.2 D-4D (ADT251_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T25_)
2.2 D-CAT (ADT251_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
2.4 (ACV40)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)
2.2 D-4D (AUR10_)
2005.10 - 2009.03
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