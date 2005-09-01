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Сальник дифференциала 19034980B Corteco артикул 19034980B CORTECO в Алматы

19034980B CORTECO Сальник дифференциала 19034980B Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19034980B
Наименование Сальник дифференциала 19034980B Corteco
Внутренний диаметр 1(мм) 40
Наружный диаметр 1 [мм] 64
Высота 1 [мм] 8
Высота 2 [мм] 14,5
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения правое кручение
Запчасть сальник дифференциала 19034980B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19034980B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19034980B Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник дифференциала 19034980B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) 2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 2006.11 - 2012.11
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2006.03 - 2008.11
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2006.03 - 2008.11
TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2006.03 - 2008.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2006.03 - 2008.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2006.03 - 2008.11
TOYOTA AVENSIS универсал (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2006.03 - 2008.11
TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40) 2006.01 - 2011.09
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_) 2005.10 - 2009.03

Если хотите купить Сальник дифференциала 19034980B Corteco производителя CORTECO с артикулом 19034980B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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