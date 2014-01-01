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Уплотняющее кольцо, коленчатый вал артикул 19034979B CORTECO в Алматы

19034979B CORTECO Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19034979B
Наименование Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Внутренний диаметр 1(мм) 29,3
Наружный диаметр 1 [мм] 48
Высота 1 [мм] 7
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Сторона установки передняя сторона
Тип кручения правое кручение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, коленчатый вал производителя CORTECO с артикулом 19034979B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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