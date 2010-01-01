|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19034569B
|Наименование
|Сальник ступицы задней, 100x130x17 БНК кассетного типа, 100x130x17 БНК CASSETTA 1HHI 19034569B
|Внутренний диаметр 1(мм)
|100
|Наружный диаметр 1 [мм]
|130
|Высота 1 [мм]
|17
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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