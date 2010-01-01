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Сальник ступицы задней, 100x130x17 БНК кассетного типа, 100x130x17 БНК CASSETTA 1HHI 19034569B артикул 19034569B CORTECO в Алматы

19034569B CORTECO Сальник ступицы задней, 100x130x17 БНК кассетного типа, 100x130x17 БНК CASSETTA 1HHI 19034569B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19034569B
Наименование Сальник ступицы задней, 100x130x17 БНК кассетного типа, 100x130x17 БНК CASSETTA 1HHI 19034569B
Внутренний диаметр 1(мм) 100
Наружный диаметр 1 [мм] 130
Высота 1 [мм] 17
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Запчасть сальник ступицы задней 100x130x17 БНК кассетного типа 100x130x17 БНК CASSETTA 1HHI 19034569B представлена по производителю CORTECO с артикулом 19034569B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19034569B, 1400274, 1700329, AMPA352, AMPB584, 530113, VKS6357. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней 100x130x17 БНК кассетного типа 100x130x17 БНК CASSETTA 1HHI 19034569B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задней, 100x130x17 БНК кассетного типа, 100x130x17 БНК CASSETTA 1HHI 19034569B производителя CORTECO с артикулом 19034569B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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