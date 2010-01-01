Высота 1 [мм] 17 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть сальник ступицы задней 100x130x17 БНК кассетного типа 100x130x17 БНК CASSETTA 1HHI 19034569B представлена по производителю CORTECO с артикулом 19034569B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19034569B, 1400274, 1700329, AMPA352, AMPB584, 530113, VKS6357. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней 100x130x17 БНК кассетного типа 100x130x17 БНК CASSETTA 1HHI 19034569B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.