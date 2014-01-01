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Уплотнительное кольцо вала, насос гидроусилителя артикул 19034101B CORTECO в Алматы

19034101B CORTECO Уплотнительное кольцо вала, насос гидроусилителя
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19034101B
Наименование Уплотнительное кольцо вала, насос гидроусилителя
Внутренний диаметр 1(мм) 18
Наружный диаметр 1 [мм] 32
Высота 1 [мм] 7,9
Материал АСМ (полиакриловый каучук)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо вала, насос гидроусилителя производителя CORTECO с артикулом 19034101B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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