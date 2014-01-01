|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19034068B
|Наименование
|190 340 68C_сальник дифференциала! 33.3x43.3x7\ Volvo S40/S60/V50 2.5 4WD 03>
|Внутренний диаметр 1(мм)
|33,3
|Наружный диаметр 1 [мм]
|43,3
|Высота 1 [мм]
|7
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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