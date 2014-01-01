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190 340 68C_сальник дифференциала! 33.3x43.3x7\ Volvo S40/S60/V50 2.5 4WD 03> артикул 19034068B CORTECO в Алматы

19034068B CORTECO 190 340 68C_сальник дифференциала! 33.3x43.3x7\ Volvo S40/S60/V50 2.5 4WD 03>
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19034068B
Наименование 190 340 68C_сальник дифференциала! 33.3x43.3x7\ Volvo S40/S60/V50 2.5 4WD 03>
Внутренний диаметр 1(мм) 33,3
Наружный диаметр 1 [мм] 43,3
Высота 1 [мм] 7
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 190 340 68C_сальник дифференциала! 33.3x43.3x7\ Volvo S40/S60/V50 2.5 4WD 03> производителя CORTECO с артикулом 19034068B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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