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Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач артикул 19033908B CORTECO в Алматы

19033908B CORTECO Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19033908B
Наименование Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач
Внутренний диаметр 1(мм) 46
Наружный диаметр 1 [мм] 63
Высота 1 [мм] 7,7
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения правое кручение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач производителя CORTECO с артикулом 19033908B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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