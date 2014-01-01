Высота 1 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения правое кручение

Запчасть сальник коленвала передний 19031102B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19031102B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19031102B, 110435, 20017234, 369477, 382100, 382100, 20017234B. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала передний 19031102B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.