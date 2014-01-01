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Сальник коленвала передний, 19031102B Corteco артикул 19031102B CORTECO в Алматы

19031102B CORTECO Сальник коленвала передний, 19031102B Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19031102B
Наименование Сальник коленвала передний, 19031102B Corteco
Внутренний диаметр 1(мм) 80
Наружный диаметр 1 [мм] 100
Высота 1 [мм] 13
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение
Запчасть сальник коленвала передний 19031102B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19031102B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19031102B, 110435, 20017234, 369477, 382100, 382100, 20017234B. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала передний 19031102B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала передний, 19031102B Corteco производителя CORTECO с артикулом 19031102B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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