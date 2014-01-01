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190 278 70C_сальник АКПП! 43х60х9\ Hyndai Matrix/S Coupe/Santa FE 1.3-2.0 90> артикул 19027870B CORTECO в Алматы

19027870B CORTECO 190 278 70C_сальник АКПП! 43х60х9\ Hyndai Matrix/S Coupe/Santa FE 1.3-2.0 90>
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19027870B
Наименование 190 278 70C_сальник АКПП! 43х60х9\ Hyndai Matrix/S Coupe/Santa FE 1.3-2.0 90>
Внутренний диаметр 1(мм) 43
Наружный диаметр 1 [мм] 60
Высота 1 [мм] 9
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 190 278 70C_сальник АКПП! 43х60х9\ Hyndai Matrix/S Coupe/Santa FE 1.3-2.0 90> производителя CORTECO с артикулом 19027870B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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