|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19026705
|Наименование
|Шланг тормозной L=515mm MB Sprinter перед+задний 19026705
|Длина [мм]
|360
|Сторона установки
|спереди и сзади
|Размер резьбы 1
|M10X1
|Размер резьбы 2
|M10X1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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