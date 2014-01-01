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Уплотнительное кольцо артикул 19026517B CORTECO в Алматы

19026517B CORTECO Уплотнительное кольцо
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19026517B
Наименование Уплотнительное кольцо
Внутренний диаметр 1(мм) 19,05
Наружный диаметр 1 [мм] 36
Высота 1 [мм] 6,7
Тип кручения правое кручение
Материал MVG (кремнийорганический каучук)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо производителя CORTECO с артикулом 19026517B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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