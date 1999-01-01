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Уплотнительное кольцо, система тяг и рычагов артикул 19026180B CORTECO в Алматы

19026180B CORTECO Уплотнительное кольцо, система тяг и рычагов
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19026180B
Наименование Уплотнительное кольцо, система тяг и рычагов
Внутренний диаметр 1(мм) 18
Наружный диаметр 1 [мм] 32
Наружный диаметр 2 [мм] 38
Высота 1 [мм] 13,2
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, система тяг и рычагов производителя CORTECO с артикулом 19026180B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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