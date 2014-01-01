Высота 1 [мм] 12

Запчасть комплект прокладок ступицы сальники: 145x175x14мм БНК DC+; 145х175х13мм FPM шайбы: 45 5x52 алюминий представлена по производителю CORTECO с артикулом 0019020672. У данной детали есть аналоги с номерами: 0019020672, 1406016111S, GR182, 03430, 914215, 914207, 19020672. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект прокладок ступицы сальники: 145x175x14мм БНК DC+; 145х175х13мм FPM шайбы: 45 5x52 алюминий на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.