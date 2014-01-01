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Комплект прокладок ступицы сальники: 145x175x14мм БНК DC+; 145х175х13мм FPM, шайбы: 45,5x52 алюминий артикул 19020672 CORTECO в Алматы

19020672 CORTECO Комплект прокладок ступицы сальники: 145x175x14мм БНК DC+; 145х175х13мм FPM, шайбы: 45,5x52 алюминий
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19020672
Наименование Комплект прокладок ступицы сальники: 145x175x14мм БНК DC+; 145х175х13мм FPM, шайбы: 45,5x52 алюминий
Внутренний диаметр 145
Наружный диаметр [мм] 175
Высота 1 [мм] 12
Запчасть комплект прокладок ступицы сальники: 145x175x14мм БНК DC+; 145х175х13мм FPM шайбы: 45 5x52 алюминий представлена по производителю CORTECO с артикулом 0019020672. У данной детали есть аналоги с номерами: 0019020672, 1406016111S, GR182, 03430, 914215, 914207, 19020672. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект прокладок ступицы сальники: 145x175x14мм БНК DC+; 145х175х13мм FPM шайбы: 45 5x52 алюминий на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект прокладок ступицы сальники: 145x175x14мм БНК DC+; 145х175х13мм FPM, шайбы: 45,5x52 алюминий производителя CORTECO с артикулом 19020672 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Популярные

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