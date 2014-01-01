|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19020672
|Наименование
|Комплект прокладок ступицы сальники: 145x175x14мм БНК DC+; 145х175х13мм FPM, шайбы: 45,5x52 алюминий
|Внутренний диаметр
|145
|Наружный диаметр [мм]
|175
|Высота 1 [мм]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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