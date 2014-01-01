Наружный диаметр 1 [мм] 150 Высота 1 [мм] 15 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник ступицы задней 125x150x13мм; Атего представлена по производителю CORTECO с артикулом 19020065B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19020065B, 457620, 0169977747, A0169977747, 813510900. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней 125x150x13мм; Атего на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.