|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19020000
|Наименование
|Уплотнительное кольцо, стержень клапана
|Внутренний диаметр 1(мм)
|7
|Наружный диаметр 1 [мм]
|11
|Высота 1 [мм]
|7
|Высота 2 [мм]
|12,7
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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