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Уплотнительное кольцо, стержень клапана артикул 19019999 CORTECO в Алматы

19019999 CORTECO Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19019999
Наименование Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Внутренний диаметр 1(мм) 7
Наружный диаметр 1 [мм] 12
Высота 1 [мм] 9,2
Высота 2 [мм] 13
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, стержень клапана производителя CORTECO с артикулом 19019999 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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