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Уплотнительное кольцо артикул 19018370B CORTECO в Алматы

19018370B CORTECO Уплотнительное кольцо
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19018370B
Наименование Уплотнительное кольцо
Внутренний диаметр 1(мм) 25
Наружный диаметр 1 [мм] 42,5
Высота 1 [мм] 12,5
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо производителя CORTECO с артикулом 19018370B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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