menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

190 182 04C_колпачки маслосъемные! 6x10.8/13.6x10.3 (1)\ Toyota Carina 1.6-2.0i 91> артикул 19018204 CORTECO в Алматы

19018204 CORTECO 190 182 04C_колпачки маслосъемные! 6x10.8/13.6x10.3 (1)\ Toyota Carina 1.6-2.0i 91>
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19018204
Наименование 190 182 04C_колпачки маслосъемные! 6x10.8/13.6x10.3 (1)\ Toyota Carina 1.6-2.0i 91>
Внутренний диаметр 1(мм) 6
Наружный диаметр 1 [мм] 11
Высота 1 [мм] 6
Высота 2 [мм] 10,2
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

С этим товаром покупают...

CORTECO 19018203

Уплотнительное кольцо, стержень кла

BGA RK5377

Комплект прокладок, крышка головки цилиндра

CORTECO 12016300B

Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо, распределительный вал

TPR 42021STD

Кольца поршневые (комплект)

NTN-SNR GT37309

Ролик натяжной ремня ГРМ
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 190 182 04C_колпачки маслосъемные! 6x10.8/13.6x10.3 (1)\ Toyota Carina 1.6-2.0i 91> производителя CORTECO с артикулом 19018204 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0