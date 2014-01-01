|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19018204
|Наименование
|190 182 04C_колпачки маслосъемные! 6x10.8/13.6x10.3 (1)\ Toyota Carina 1.6-2.0i 91>
|Внутренний диаметр 1(мм)
|6
|Наружный диаметр 1 [мм]
|11
|Высота 1 [мм]
|6
|Высота 2 [мм]
|10,2
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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