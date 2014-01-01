|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19016592B
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
|Сторона установки
|передняя сторона
|Внутренний диаметр 1(мм)
|44
|Наружный диаметр 1 [мм]
|65
|Высота 1 [мм]
|11
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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