Высота 1 [мм] 12 Материал АСМ (полиакриловый каучук)

Запчасть сальник Мерседес 42x65x12редуктора представлена по производителю CORTECO с артикулом 19016590B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник Мерседес 42x65x12редуктора, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.