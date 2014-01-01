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Сальник MB 42x65x12редуктора артикул 19016590B CORTECO в Алматы

19016590B CORTECO Сальник MB 42x65x12редуктора
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19016590B
Наименование Сальник MB 42x65x12редуктора
Внутренний диаметр 1(мм) 42
Наружный диаметр 1 [мм] 65
Высота 1 [мм] 12
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Запчасть сальник Мерседес 42x65x12редуктора представлена по производителю CORTECO с артикулом 19016590B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник Мерседес 42x65x12редуктора, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник MB 42x65x12редуктора производителя CORTECO с артикулом 19016590B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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