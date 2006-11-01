|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19016578B
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, дифференциал
|Внутренний диаметр 1(мм)
|35
|Наружный диаметр 1 [мм]
|56
|Высота 1 [мм]
|9
|Высота 2 [мм]
|14,8
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Сторона установки
|Ведущий мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 4WD (CW5W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
3.0 4WD (CW6W)
2006.11 - 2012.11
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