|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19016527B
|Наименование
|190 165 27C_сальник! 18x28x8\ Toyota
|Внутренний диаметр 1(мм)
|18
|Наружный диаметр 1 [мм]
|28
|Высота 1 [мм]
|8
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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