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Уплотняющее кольцо, распределительный вал артикул 19016482B CORTECO в Алматы

19016482B CORTECO Уплотняющее кольцо, распределительный вал
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19016482B
Наименование Уплотняющее кольцо, распределительный вал
Внутренний диаметр 1(мм) 27
Наружный диаметр 1 [мм] 43
Высота 1 [мм] 9
Материал MVG (кремнийорганический каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения левой кручение
Сторона установки Двигатель

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, распределительный вал производителя CORTECO с артикулом 19016482B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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