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Уплотняющее кольцо, распределительный вал артикул 19015083B CORTECO в Алматы

19015083B CORTECO Уплотняющее кольцо, распределительный вал
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19015083B
Наименование Уплотняющее кольцо, распределительный вал
Внутренний диаметр 1(мм) 35
Наружный диаметр 1 [мм] 50
Высота 1 [мм] 8
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение
Сторона установки Двигатель
для оригинального номера 1210087

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI COLT CZC VI Кабриолет (RG) 1.5 Turbo (Z37A) 2006.05 - 2009.07
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) 2007.02 - Выпускается
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