|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19015083B
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, распределительный вал
|Внутренний диаметр 1(мм)
|35
|Наружный диаметр 1 [мм]
|50
|Высота 1 [мм]
|8
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|правое кручение
|Сторона установки
|Двигатель
|для оригинального номера
|1210087
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
COLT CZC VI Кабриолет (RG)
1.5 Turbo (Z37A)
2006.05 - 2009.07
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.8 V6 (V87W)
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.8 V6 (V87W)
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.8 V6 (V87W, V97W)
2007.02 - Выпускается
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