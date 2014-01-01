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Сальник коленвала передний 66x90x12 D0824/0826/0834/0836 артикул 15027677B CORTECO в Алматы

15027677B CORTECO Сальник коленвала передний 66x90x12 D0824/0826/0834/0836
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 15027677B
Наименование Сальник коленвала передний 66x90x12 D0824/0826/0834/0836
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 66
Наружный диаметр 1 [мм] 90
Высота 1 [мм] 12
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой
Тип кручения переменное кручение
Запчасть сальник коленвала передний 66x90x12 D0824/0826/0834/0836 представлена по производителю CORTECO с артикулом 15027677B. У данной детали есть аналоги с номерами: 15027677B, 310040, 061680, 5031945300, NA5156, 802752200, 802752210. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала передний 66x90x12 D0824/0826/0834/0836 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала передний 66x90x12 D0824/0826/0834/0836 производителя CORTECO с артикулом 15027677B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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