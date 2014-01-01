Наружный диаметр 1 [мм] 90 Высота 1 [мм] 12 Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник коленвала передний 66x90x12 D0824/0826/0834/0836 представлена по производителю CORTECO с артикулом 15027677B. У данной детали есть аналоги с номерами: 15027677B, 310040, 061680, 5031945300, NA5156, 802752200, 802752210. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала передний 66x90x12 D0824/0826/0834/0836 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.