|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|15027677B
|Наименование
|Сальник коленвала передний 66x90x12 D0824/0826/0834/0836
|Сторона установки
|передняя сторона
|Внутренний диаметр 1(мм)
|66
|Наружный диаметр 1 [мм]
|90
|Высота 1 [мм]
|12
|Материал
|PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с монтажной оболочкой
|Тип кручения
|переменное кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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