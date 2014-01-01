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Сальник коленвала задний. 145x175x13 PTFE / ACM LD DC11;DC/DT/DSC12; 15026917B артикул 15026917B CORTECO в Алматы

15026917B CORTECO Сальник коленвала задний. 145x175x13 PTFE / ACM LD DC11;DC/DT/DSC12; 15026917B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 15026917B
Наименование Сальник коленвала задний. 145x175x13 PTFE / ACM LD DC11;DC/DT/DSC12; 15026917B
Внутренний диаметр 1(мм) 145
Наружный диаметр 1 [мм] 175
Высота 1 [мм] 13
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой
Сторона установки со стороны коробки передач
Запчасть сальник коленвала задний. 145x175x13 PTFE ACM LD DC11;DC/DT/DSC12; 15026917B представлена по производителю CORTECO с артикулом 15026917B. У данной детали есть аналоги с номерами: 15026917B, 041147, 1375002, 1316431, 63767, 637671, 110436. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала задний. 145x175x13 PTFE ACM LD DC11;DC/DT/DSC12; 15026917B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала задний. 145x175x13 PTFE / ACM LD DC11;DC/DT/DSC12; 15026917B производителя CORTECO с артикулом 15026917B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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