Высота 1 [мм] 13 Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой Сторона установки со стороны коробки передач

Запчасть сальник коленвала задний. 145x175x13 PTFE ACM LD DC11;DC/DT/DSC12; 15026917B представлена по производителю CORTECO с артикулом 15026917B. У данной детали есть аналоги с номерами: 15026917B, 041147, 1375002, 1316431, 63767, 637671, 110436. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала задний. 145x175x13 PTFE ACM LD DC11;DC/DT/DSC12; 15026917B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.