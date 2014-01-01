Наружный диаметр 1 [мм] 110 Высота 1 [мм] 11 Материал PTFE (Polytetrafluorethylen) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения правое кручение Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой

Запчасть сальник Рено коленвала 90x110x11 представлена по производителю CORTECO с артикулом 15026914B. У данной детали есть аналоги с номерами: 15026914B, 5010359806, 813791400, 620500, 453930, 15065800, 5003087031. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Рено коленвала 90x110x11 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.